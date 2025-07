Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, Aussehen, Intelligenz - in den meisten Punkten können wir uns selbst ganz gut einschätzen. Schwierig wird's, wenn's um die Moral geht.

Viele Menschen überschätzen ihre eigene Fairness, Ehrlichkeit oder Mitgefühl – und zwar oft deutlich. Das schreiben zwei Forschende vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in einer Übersichtsarbeit in Current Opinion in Psychology. Sie sprechen von „moralischem Selbst-Enhancement“. Das heißt: Wir halten uns für moralischer, als wir tatsächlich sind – bewusst oder unbewusst. Vor allem für Bescheidenheit und Ehrlichkeit geben wir uns gern besonders gute Noten.

Das Problem: Wer glaubt, schon ein guter Mensch zu sein, hat selten das Bedürfnis, an sich zu arbeiten. Feedback von außen kann helfen – wird aber gerade bei negativen Rückmeldungen häufig ignoriert.