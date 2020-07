Dieses Phänomen wird immer wieder beobachtet und hat in der Psychologie den Namen Zuschauereffekt. Forschende aus Chicago haben festgestellt, dass es diesen Effekt auch bei Ratten gibt.



Frühere Versuche hatten schon gezeigt, dass eine Ratte einer anderen eingeklemmten Ratte hilft und sie befreit. Ratten sind also zu einer Art von Empathie fähig. Außerdem war bekannt, dass Ratten, denen man Beruhigungsmittel gegeben hat, nicht mehr helfen. Jetzt haben Forschende getestet, was passiert, wenn in einem Käfig mehrere Ratten sind: Ein eingeklemmtes Opfer, eine Ratte ohne Beruhigungsmittel und Zuschauerratten, die unter Medikamenteneinfluss stehen und nicht helfen werden.



Ergebnis: Waren Zuschauer anwesend, halfen die Ratte dem Opfer seltener. Laut den Forschenden scheint das auch mit der Gruppendynamik zu tun zu haben: Die Ratte "lernt", dass sie von den Zuschauerratten keine Anerkennung bekommt, wenn sie versucht zu helfen und tut das dann auch seltener. Umgekehrt galt auch: Je mehr „echte“ potenzielle Helfer dabei waren, desto häufiger haben auch die Test-Ratten geholfen.