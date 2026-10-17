"Komm erstmal auf deiner Matte an" - am Anfang einer Yoga-Stunde schärft die Lehrerin oder der Lehrer oft erstmal die Wahrnehmung für den Moment. Übende sollen ihre Gedanken, ihre Gefühle und Empfindungen wertfrei beobachten.

Solche Achtsamkeitsübungen können auch in Psychotherapien wirken. Ein Forschungsteam der Uni Heidelberg hat 90 Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren in ihren Psychotherapien beobachtet. Gab es anfangs Achtsamkeitseinheiten von 5 bis 10 Minuten, gingen die Symptome der Erkrankten schneller zurück als in der Kontrollgruppe ohne strukturierte Einleitung. Und: Nicht nur Achtsamkeitsübungen, auch Entspannungstechniken führten zur schnelleren Genesung. Dazu gehörten Atemtechniken, die sogenannte Bodyscan-Meditation oder auch Gehübungen.

Zusätzlich bewerteten die Erkrankten ihre Beziehung zur therapierenden Person besser, was als entscheidend für einen Behandlungsverlauf gilt.



