Wenn in Großbritannien ein Pub auf hat, dann heißt das noch nicht, dass man da auch Bier trinken kann. Denn der Ausschank ist nur zu bestimmten Uhrzeiten erlaubt.

Der Verband der Branche macht sich dafür stark, dass die Regeln dazu gelockert werden. Das WM-Finale zwischen England und Spanien am Wochenende hatte in vielen Pubs für Frust gesorgt. Denn die Kneipen durften erst zur zweiten Halbzeit Bier zapfen. Zum Anpfiff am Mittag war das noch nicht erlaubt. Dahinter steckt ein Gesetz aus dem Jahr 2003. Barbetreiber sagen, dass diese Regel viel zu streng ist.

Schon seit Jahren stehen britische Pubs stark unter Druck. Sie müssen unter anderem hohe Abgaben zahlen. Außerdem belastet die hohe Inflation das Geschäft. Dadurch gehen die Kosten für Energie und Personal durch die Decke. Immer wieder müssen Pubs deshalb dicht machen.