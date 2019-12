Puerto Rico will, dass Hahnenkämpfe weiter erlaubt bleiben. US-Verbot soll umgangen werden.

Puerto Rico ist ein Außengebiet der USA und diese Woche tritt eigentlich ein Gesetz in Kraft, das Hahnenkämpfe überall in US-Territorien verbietet. Laut der Nachrichtenagentur AP will die Gouverneurin von Puerto Rico heute ein Gesetz erlassen, mit dem das US-Verbot umgangen werden soll.

Hahnenkämpfe gibt es in Puerto Rico seit mehreren hundert Jahren. Die Unterstützer sagen, dass die Kämpfe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind und viel Geld und Arbeitsplätze bringen, für Trainer und Hahnen-Pfleger. Tierschützer sagen, die wirtschaftlichen Vorteile würden übertrieben. Es sei nicht okay, Tiere zur Unterhaltung und zum Wetten aufeinander los zu hetzen.