Das geht aus einer Anzeige hervor, die der Finanzchef der Industrie-Entwicklungs-Agentur der Insel bei der Polizei eingereicht hat. Demnach hieß es in der Betrüger-Mail, dass sich die Bankverbindung für eine anstehende Überweisung geändert habe. Dass das ein Fake ist, hat offensichtlich niemand bemerkt - und so gingen die Millionen an die Betrüger.

Puerto Rico gehört zu den USA, ist aber kein Bundesstaat - sondern das größte US-Außengebiet. Es steckt seit 13 Jahren in einer Rezession und ist stark verschuldet. Die Insel wird auch immer wieder von Erdbeben und Wirbelstürmen getroffen.