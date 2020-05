Es gibt Einiges an Forschung dazu, wie moderne Puls-Messer aussehen könnten oder Geräte, die am Körper aufliegen, mit denen man Dinge fernsteuern kann.

Wichtig dabei ist: Das Material muss flexibel sein, also mit den Bewegungen mitgehen, aber es muss auch elektronische Informationen weiterleiten können. Forschende aus Kanada und China schreiben jetzt in einem Fachmagazin, dass ganz normales Eiweiß helfen könnte, also das Durchsichtige im Hühnerei. Die Forschenden haben mit dem Eiweiß ein Gel entwickelt, das leitfähig und dehnbar zugleich ist.

Mit dem Gel bauten die Forschenden einen Puls-Messer und eine Fernbedienung, über die per Handbewegung ein Spielzeugauto gesteuert werden konnte.