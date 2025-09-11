Damit eine Pusteblume ihre Samen fliegen lässt, braucht sie den richtigen Flow.

Heißt: Sie wartet schön auf den richtigen Wind - zumindest nach einer Studie im Journal of the Royal Society Interface. Den Forschenden war aufgefallen, dass sich die Pusteblumen- Samen auf einer Seite deutlich eher lösen als auf der anderen, und leichter zwar auf der Seite, von der der Wind kommt. Mithilfe spezieller Messungen konnten die Forschenden nachweisen, warum. Demnach biegen sich die Samen mit ihren Federschirmchen auf dieser Seite nach oben, wenn Wind kommt. Auf der windgeschützten Seite werden sie dagegen nach unten gelenkt. Dadurch kann sich eine Art Haken am Fuß der Samen aber nicht so gut lösen und sie haben Schwierigkeiten beim Abheben.

Das Ganze hilft den Pflanzen offenbar, ihre Samen vor allem dann fliegen zu lassen, wenn die vom Wind möglichst hoch und weit weggetragen werden können.

