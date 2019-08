Russlands Präsident Wladimir Putin setzt sich gerne mal als starker Mann in Szene.

Ob mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd, mit einem angeblich von ihm in Sibirien gefangenen kapitalen Hecht oder, indem er einen Tiger per Pfeilschuss betäubt. Jetzt hat er sich einmal mehr mit den sogenannten Nachtwölfen gezeigt - und damit in der Ukraine für viel Unmut gesorgt.

Putin war mit dem berüchtigten Motorradclub nämlich auf die Halbinsel Krim gefahren, die Russland vor fünf Jahren annektiert hatte. Das ukrainische Außenministerium nannte Putins Motorradtrip wörtlich eine "grobe Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität des Staates".

Der Motorradclub "Nachtwölfe" gilt als nationalistisch und dem russischen Präsidenten treu ergeben. Putin sagte, dass sich vor allem junge Menschen ein Beispiel an den Nachtwölfen nehmen sollten, das seien männliche und coole Kerle, die ihnen, also den Jungen, zeigen würden, wie sie mit Russland umgehen sollten.

Die Nachtwölfe wurden 1989 kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion gegründet. Sie sind auch immer wieder nach Berlin gefahren, um den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zu feiern. Das Club-Motto lautet: "Wo wir sind, ist Russland."