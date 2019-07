Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft. In der Untersuchung wird davon ausgegangen, dass private Putzhilfen in 90 Prozent der Fälle ohne Rechnung arbeiten. Damit gebe es in Deutschland fast drei Millionen Haushalte, die für ihre Reinigungskraft keine Sozialabgaben zahlen. Die Expert_innen sagen: Der Anteil der illegalen Beschäftigung ist in den letzten Jahren zwar etwas zurückgegangen. Privathaushalte seien aber immer noch weit davon entfernt, ein normaler Arbeitsplatz zu werden.

Die Gefahr, erwischt zu werden, liegt den Wissenschaftler_innen zufolge im "Promillebereich". Meist fliegt die illegale Beschäftigung nur auf, weil die Haushaltshilfe zum Beispiel beim Fensterputzen einen Unfall hat.