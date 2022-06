Darunter sind Handschriften arabischer Gelehrter oder religiöser Führer - einige sogar mehr als 1.500 Jahre alt. Wer sich für diese Dokumente interessiert, kann viele auch in einer neuen Online-Datenbank finden. Das Portal heißt Qalamos, was in einigen Sprachen so viel bedeutet wie Schreibrohr. Die Bayerische Staatsbibliothek teilte mit, dass die Plattform schon viele Datensätze enthält - zu mehr als 120.000 physischen Objekten. Darunter sind vor allem Manuskripte auf Arabisch, Persisch und Osmanisch-Türkisch.

An der Datenbank beteiligen sich unter anderem mehr als zehn Uni-Bibliotheken, wie Leipzig, Hamburg und Heidelberg. Es sind aber auch internationale Kooperationen geplant - mit Sammlungen aus Indonesien, dem Jemen, Mauretanien und Österreich.