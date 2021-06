Steh mal bitte still!

Das sagt sich so leicht - ist aber ziemlich schwierig. Denn selbst Objekte, die für uns scheinbar völlig still stehen wie ein Stuhl oder ein Stein stehen nie wirklich völlig still. Auf atomarer Ebene sind ihre Teilchen immer in Bewegung.

Zum völligen Stillstand, also in ihren Grundzustand, lassen sich Objekte nur bringen, wenn sie extrem stark heruntergekühlt werden. Das ist Physikerinnen und Physikern jetzt zum ersten Mal auch bei einem größeren Alltagsgegenstand gelungen, zumindest fast. Sie schafften es, dass ein zehn Kilo schwerer Spiegel sich nicht mehr bewegte als wenige Trilliardstel Meter.

Dazu hatten die Forschenden den Spiegel fast bis auf den Absoluten Nullpunkt herunter gekühlt. So wird in der Physik die tiefste mögliche Temperatur bezeichnet, sie entspricht minus 273,15 Grad Celsius.

Die Erkenntnisse könnten ganz neue Studien auf dem Feld der Quantenphysik möglich machen.