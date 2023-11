Wie nerdig kann man bitte sein?

Einige britische und russische Physiker beschäftigen sich mit Superfluiden. Das sind Flüssigkeiten, die keine innere Reibung haben. Alle Moleküle in der Flüssigkeit sind perfekt ordentlich angeordnet. So können Superfluide auch an Wänden hochfließen. Auf der Erde kommen Superfluide nur in Laboren vor, aber in einigen Sternen gibt es sie auch auf natürliche Weise.

Einmal Finger rein, ist nicht

So und die Physiker haben sich gedacht: Wie fühlt sich so ein Superfluid an? Kann ich da meinen Finger reinstecken? Getestet haben sie es nicht mit ihren eigenen Fingern, sondern mit einem künstlichen Finger, der verschiedene Sensoren hat. Raus kam: Das Superfluid fühlt sich komplett leer an, wie ein Vakuum. Der künstliche Finger kann nämlich nur mit der Superfluidoberfläche wechselwirken, das fühlt sich dann an, als ob man den Finger durch ein dünnes Blatt Papier drücken würde. Einmal mit echten Fingern in einem Superfluid nachfühlen, klappt übrigens nicht. Die Flüssigkeit ist nämlich Minus 273 Grad kalt.