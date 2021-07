Malta hat mit die höchste Corona-Impfquote Europas - mehr als 80 Prozent der Erwachsenen dort sind vollständig geimpft.

Trotzdem kommt es immer wieder zu Infektionsherden - vor allem in Maltas bekannten Englisch-Sprachschulen. Jetzt hat der Inselstaat hunderte junge Sprachschülerinnen und Sprachschüler aus EU-Ländern unter Quarantäne gestellt.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet zum Beispiel von einer 17-jährigen Französin, die von den Behörden aufgefordert wurde, sich für zwei Wochen in ihrem Wohnheim zu isolieren. Anders als in den meisten anderen EU-Ländern ist es in Malta nicht möglich, die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test zu verkürzen.

Weil auch viele Menschen aus Italien betroffen sind, haben sich die Behörden dort eingeschaltet. Und auch die EU-Kommission will erreichen, dass Betroffene mit einem negativen Test ausreisen dürfen - bisher erfolglos.