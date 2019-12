Deswegen will die Regionalregierung von Queensland sie besser schützen. In dem australischen Bundesstaat sollen mehr als 570.000 Hektar als Koala-Prioritätsgebiet ausgewiesen werden - das ist eine Fläche mehr als doppelt so groß wie das Saarland. In dem Gebiet sollen menschliche Eingriffe stark eingeschränkt werden. Bis Ende Januar sollen die Einwohnenden von Queensland den Plan kommentieren können.

Die Koala-Bestände in der betroffenen Region sind in den letzten 20 Jahren um mehr als die Hälfte geschrumpft. Dazu kommen die großen Buschfeuer, die wohl auch in Queensland viele Koalas getötet haben. Im Nachbarbundesstaat New South Wales waren es laut Tierschützenden mindestens 350 Tiere.