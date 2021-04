Wie gut und wie sicher ist die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie?

Darüber wird viel diskutiert, zugleich nutzen viele Landkreise die App aber auch schon, damit Menschen zum Beispiel in Restaurants oder Geschäften einchecken können. Die Entwickler haben den Quellcode der App jetzt vollständig unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Damit können ihn unabhängige Stellen prüfen. Das Unternehmen dahinter (Culture4life) sagte, man wolle so ein hohes Vertrauen in die Sicherheit erzeugen.

Kritikpunkte der Hackervereinigung Chaos Computer Club wies es zurück. Eine Schwachstelle beim Luca-Schlüsselanhänger für Menschen ohne Smartphone sei beseitigt worden und auch Kontaktdaten seien immer geschützt gewesen. Der Chaos Computer Club hatte von einer "nicht abreißenden Serie von Sicherheitsproblemen" gesprochen und gefordert, keine Steuergelder mehr dafür auszugeben.