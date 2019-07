Das Chirurgenteam hat bei 16 Patienten, die an Armen und Beinen gelähmt waren, bestimmte Nervenbahnen umgeleitet. Danach sollen 13 Patienten wieder ihr Hände und Arme bewegen können.

Im Fachmagazin The Lancet berichten die Forschenden, wie sie das erreicht haben - und zwar mit einer bisher nur selten angewandten OP-Methode, dem sogenannten Nerventransfer. Dabei haben sie noch funktionsfähige Nerven umgeleitet, so dass sie mit Nervenbahnen des Ober- oder Unterarms verbunden wurden. Für diese OP-Methode müssen aber viele Voraussetzungen erfüllt werden. Sie funktioniert demnach nur, wenn das Rückenmark nicht oberhalb des sechsten Halswirbels verletzt ist. Dann können die umgeleiteten Nervenstränge in die gelähmten Armmuskeln einwachsen und dort durch Impulse die gelähmten Muskeln wieder beweglich machen.

Die meisten Patienten konnten dann nach zwei Jahren intensiver Physiotherapie wieder selbstständig essen, schreiben oder einen Rollstuhl antreiben. Bei der australischen Studie handelt es sich dem Medizinerteam zufolge nur um eine kleine Stichprobe, weitere Forschungen seien notwendig.