Raben und ihre Verwandten gelten eigentlich als ziemlich egoistisch.

Offenbar zu Unrecht: Forschende aus Österreich haben gezeigt, dass Raben, Krähen, Elstern und Co auch sehr großzügig sein können. Sie haben mit insgesamt acht Rabenvogel-Arten ein Experiment durchgeführt, bei dem die Vögel einen Mechanismus auslösen konnten, der Futter in die Reichweite ihrer Gruppenmitglieder brachte. Für die auslösenden Tiere war das Futter unerreichbar.

Diejenigen Vögel, die über alle Versuchsrunden hinweg Futter für die anderen Gruppenmitglieder lieferten, wurden als großzügig eingestuft. Das hing laut den Forschenden stark mit dem Sozialleben der einzelnen Arten zusammen. Bei Arten, die ihre Jungen in der Gemeinschaft aufziehen, gab es mehr Großzügigkeit, zum Beispiel bei Elstern. Außerdem waren Männchen großzügiger, wenn es in ihrem Nist-Gebiet keine Konflikte mit Artgenossen in der Nähe gab.

Auch beim Menschen und bei Primaten gibt es diesen Zusammenhang. Forschende vermuten, dass Großzügigkeit im Laufe der Evolution als Folge einer gemeinsamen Aufzucht des Nachwuchses in der Gruppe und wenig Aggressionspotenzial im Lebensraum entstanden ist.