Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt: Das radioaktive Gas Radon und dessen Folgen für die Gesundheit ist zu wenig bekannt. Dabei kommt das Gas in vielen Gebäuden vor.

Das BfS hatte dafür eine Studie in Auftrag gegeben, mit der die Bekanntheit von Radon untersucht wurde. Ergebnis: Von denen, die überhaupt etwas von Radon gehört haben, würde nur ein Viertel wissen, dass es in Kellern von Gebäuden vorkommen kann. Noch weniger wissen demnach, dass es auch in höheren Stockwerken auftritt.

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das man weder sehen, riechen, noch schmecken kann. Es entsteht beim Zerfall von Uran, welches im Erdboden oder in Baumaterialien vorkommen kann.



BfS-Präsidentin Inge Paulini, sagte, dass Radon nach dem Rauchen eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs sei. In den Gebäuden, wo es vorkommt, würde das Krebsrisiko der Menschen, die dort wohnen oder arbeiten, steigen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Studie beteiligt waren, fordern deshalb, dass die Bevölkerung stärker aufgeklärt wird.

Dabei lässt sich Radon laut dem BfS ganz einfach mit kleinen Plastik-Detektoren messen, die bei Laboren bestellt werden können. Auch der Homepage des BfS wird darüber auch informiert.