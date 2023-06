Radio ohne Menschen - das wird bald Realität.

In diesem Sommer soll ein Radiosender on air gehen, bei dem das gesamte Programm von einer Künstlichen Intelligenz gemacht wird - also Moderationen, Musikauswahl, Wettervorhersage, Nachrichten und andere lokale Informationen. Dafür soll die KI den Inhalt von Social-Media-Kanälen aus einer bestimmten Region auswerten. Das Ganze ist ein Versuchs-Projekt der Sendergruppe Audiotainment Südwest zusammen mit dem US-Unternehmen Futuri Media. Die Firma hat die nötige Software entwickelt und betreibt in den USA schon einen KI-Sender unter dem Namen RadioGPT.

Kein Ersatz für Radio mit Menschen

Die Verantwortlichen sagen, dass der neue Sender kein Ersatz für menschengemachte Radiosender sein soll und deutlich als KI-Produkt gekennzeichnet ist. Sie wollen damit auch einen Rahmen für den ethischen Umgang mit KI finden. Eine andere Herausforderung ist es laut den KI-Radiomachern, gute und emotionale Stimmen aus dem Computer zu entwickeln. Kritik gibt es schon länger an den KI-Systemen, auf denen RadioGPT basiert: zum Beispiel dass sie Fehlinformationen verbreiten oder eine aggressive Sprache verwenden.

Einen KI-gestützten Radiosender gibt es auch schon auf Helgoland. Zur Audiotainment-Gruppe gehören die Sender Radio Regenbogen, Regenbogen 2, bigFM und RPR1. Wie ein KI-Sender klingt, kann man sich hier anhören.