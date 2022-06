Auf dem Land kann es nachts richtig dunkel werden.

Das ist blöd für Leute, die mit dem Rad unterwegs sind, aber gut für Tiere, die sich am Hell-Dunkel-Rhythmus orientieren, wie zum Beispiel Fledermäuse. Die sind nachtaktiv: Beleuchtete Radwege können für sie schädlich sein.

Beleuchtung mit Bewegungssensor

Ein Forschungsprojekt testet jetzt in Nordrhein-Westfalen am Dortmund-Ems-Kanal ein dynamisches Beleuchtungskonzept. Dabei geht das Licht nur an, wenn tatsächlich jemand auf dem Radweg unterwegs ist. Das spart Energie und - so die Hoffnung der Forschenden - Fledermäuse werden davon weniger gestört als von dauerhafter Beleuchtung.

Ob das allerdings tatsächlich so ist, wird jetzt ein knappes Jahr lang getestet - unter anderem durch Bewegungsanalysen der Fledermäuse. Die gelten als besonders gefährdet, deshalb sind Behörden verpflichtet, sie zu schützen.