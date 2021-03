Haie, Schildkröten und Wale schwimmen gern im Kreis. Und keiner weiß warum.

Forschende der Universität Tokio berichten im Fachmagazin iScience, dass viele große Meerestiere ähnliche Bewegungsmuster haben: Sie ziehen mit relativ konstanter Geschwindigkeit große Kreise.

Weil es natürlich auf den ersten Blick viel effizienter wäre, einfach geradeaus zu schwimmen, haben die Forschenden versucht, Gründe für dieses Verhalten zu finden. Sie vermuten, dass manche Tiere in einem bestimmten Gebiet nach Futter suchten und es deshalb kreisförmig abgrasten. Allerdings bewegten sich Seebären auch tagsüber so, obwohl sie vor allem nachts jagen. Ein Tigerhai wiederum näherte sich in Kreisbewegungen einem Weibchen und für Seeschildkröten spielen die Kreise womöglich eine Rolle beim Navigieren, weil es helfen könnte, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen.

Letztendlich kamen die Forschenden zu dem Schluss, dass das Schwimmen im Kreis wahrscheinlich mehreren Zwecken dient. Sie wollen jetzt auch untersuchen, in welchem Zusammenhang es mit Umwelteinflüssen stehen könnte.