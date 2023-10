Die Hinweise verdichten sich: Menschen haben wohl wirklich schon vor mehr als 20.000 Jahren den amerikanischen Kontinent besiedelt.

Das galt lange als unwahrscheinlich. Denn damals war die kälteste Phase der Eiszeit, große Teile der Nordhalbkugel waren mit Gletschern überzogen. Die Frage ist: Wie sollen Menschen von Asien über die Eisschilde nach Nordamerika gelangt und dann weiter nach Süden gewandert sein?

Das bleibt rätselhaft. Aber Tatsache ist: In den USA - in der Nähe zur mexikanischen Grenze - gibt es menschliche Fußspuren, die wohl mehr als 20.000 Jahre alt sind. Die Forschenden, die die Spuren vor zwei Jahren entdeckt haben, behaupten das schon länger. Es gab aber Zweifel und Kritik an ihren Methoden. Jetzt haben sie eine neue Studie vorgelegt, mit verbesserten Methoden. Sie bleiben dabei: Die Fußspuren stammen aus der tiefsten Eiszeit.

Es gibt andere archäologische Funde, die auch dafür sprechen, dass es damals im Süden der USA und in Mexiko schon Menschen gab: Man hat etwa Steinwerkzeuge und einen möglichen Mammutschlachtplatz gefunden.