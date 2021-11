Australopithecus, Homo erectus, Neandertaler - viele ausgestorbene Verwandte des modernen Menschen sind schon länger bekannt.

Den Homo naledi haben Forschende dagegen erst vor wenigen Jahren entdeckt - oder besser Überreste mehrerer dieser Frühmenschen. Die fossilen Knochen wurden in der Rising-Star-Höhle in Südafrika gefunden, in der Nähe von Johannesburg.

Jetzt hat ein Paläoanthropolgie-Team an einer anderen Stelle des verwinkelten Höhlensystems einen weiteren spektakulären Fund gemacht: den Schädel eines Homo-naledi-Kindes. Er ist zwar in Stücke gebrochen, stammt aber ziemlich sicher von einem etwa sechsjährigen Kind und ist rund 250.000 Jahre alt.

Die Forschenden erhoffen sich von dem Kinderschädel weitere Einblicke in Wachstum und Entwicklung dieser weiterhin rätselhaften Frühmenschen. Deshalb soll die Rising-Star-Höhle weiter durchsucht werden. Sie könnte eine Art Friedhof von Homo naledi gewesen sein.