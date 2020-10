Gehört ihr auch zu den Leute, die Kalorierenbomben quasi am Geruch erkennen?

Das ist offenbar eine typisch menschliche Eigenschaft. Forschende aus den Niederlanden haben in einem Experiment herausgefunden, dass wir uns sehr gut merken können, wo sich kalorienreiche Lebensmittel befinden. In ihrem Versuch sollten rund 500 Probandinnen und Probanden eine festgelegte Strecke durch einen Raum gehen, dabei waren beim ersten Durchgang acht verschiedene Lebensmittel an unterschiedlichen Stellen platziert, beim zweiten Durchgang acht Wattebäusche mit dem Geruch der Lebensmittel.

Die Testleute sollten auf ihrem Weg das Essen probieren beziehungsweise an den Geruchsproben schnuppern und später den Standort wiedergeben. Das klappte bei Schokokuchen und Kartoffelchips um fast 30 Prozent besser als bei Gurkenscheiben und Apfelstücken, und zwar sowohl bei den Wattebäuschen als auch beim echten Essen. Die Forschenden vermuten, dass sich unsere Vorfahren merken konnten, wo es in ihrer Umgebung die beste Nahrung gab und dass das ihnen wahrscheinlich beim Überleben geholfen hat.