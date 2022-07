An diesem Wochenende könnten Reste einer großen chinesischen Rakete auf der Erde einschlagen.

Die chinesische Regierung teilte mit, man werde den unkontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre genau überwachen, für Menschen bestehe aber kaum ein Risiko. Wo und wann die Raketenteile aufschlagen könnten, ist noch unklar. Forschende aus den USA gehen aber davon aus, dass nicht alle Teile der 30 Meter langen und 22 Tonnen schweren Raketenstufe in der Atmosphäre verglühen werden. Trümmerteile könnten in einem 2000 Kilometer langen und 70 Kilometer breiten Gebiet niedergehen. Vor zwei Jahren hatten Teile einer baugleichen Rakete Gebäude in Côte d’Ivoire beschädigt, verletzt wurde lokalen Berichten zufolge niemand. Weite Teile des möglichen Einschlagbereichs jetzt sollen aber Meer, Urwald oder Wüste sein.

Die USA werfen China vor, nicht genug dafür zu tun, dass solche Bauteile restlos verglühen. Die USA hätten vom Absturz der Raumstation Skylab gelernt. Trümmerteile der Station hatten 1979 in Australien eine Kuh erschlagen.