Das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit hat zum ersten Mal erfolgreich eine Rakete in die Erdumlaufbahn gebracht. An Bord waren mehrere kleine Satelliten von US-amerikanischen Unis.

Die Rakete wurde nicht am Boden gezündet. Sie war an der Unterseite einer Boeing 747, also eines großen Flugzeugs befestigt, damit in die Luft befördert und dann erst gezündet.