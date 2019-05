Deshalb hat sich eine lokale Jugendgruppe in der Hauptstadt Islamabad gedacht, es wäre doch toll, wenn wir uns am späten Abend treffen, um zusammen Cricket zu spielen. Wie Voice of America berichtet, ist aus der Idee mittlerweile ein ziemlich großes Turnier geworden, für Amateursportler. 130 Teams haben sich in diesem Jahr eingeschrieben. Sie spielen unter Flutlicht gegeneinander.

Das Turnier zieht auch immer mehr Zuschauer an, das ganze bekommt langsam eine Art Volksfest-Charakter. Einige Besucher finden, die Nacht-Cricket-Turniere wären auch eine gute Ramadan-Idee für andere Städte in Pakistan.