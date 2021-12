Emilia und Matteo. Das waren die beliebtesten Vornamen für Neugeborene dieses Jahr.

Zumindest im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld, der dafür Standesamt-Daten und Baby-Fotowände von Geburtskliniken ausgewertet hat. Knapp 230.000 Namen wurden erfasst, das entspricht etwas weniger als einem Drittel der in Deutschland geborenen Babys.

Der Namensforscher sagt, Emilia sei in den letzten Jahren immer weiter nach vorne geklettert. Matteo habe einen ungewöhnlich schnellen Aufstieg hingelegt - was den Hobby-Forscher überrascht, denn dafür habe er kein Namensvorbild gefunden, also keinen besonderen Star.

Luca beliebt trotz App

Interessant findet er findet auch, dass der Vorname Luca auch 2021 immer noch beliebt war - obwohl auch eine Corona-App so heißt. Für Jungs waren sehr beliebte Namen dieses Jahr noch Emil, Finn, Karl und Ben. Und für Mädchen Hannah, Ella, Frieda und Mathilda.

(Auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache veröffentlicht jedes Jahr ein Vornamen-Ranking. Das schließt rund 90 Prozent aller Standesamt-Daten mit ein - ist aber für 2021 noch nicht veröffentlicht.