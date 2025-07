Letztes Jahr haben zum ersten Mal wieder so viele Leute andere Länder besucht wie vor der Corona-Pandemie.

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen hat neue Zahlen veröffentlicht. Demnach verreisten fast 1,5 Milliarden Menschen.

Das beliebteste Reiseland war dabei auch letztes Jahr wieder Frankreich - mit etwas mehr als 100 Millionen Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland. Dahinter liegt Spanien mit knapp 94 Millionen. Und auf Platz drei kommen die USA mit über 72 Millionen.

Deutschland hat es in dem Ranking auf Platz neun geschafft - mit mehr als 37 Millionen Besuchern letztes Jahr. Laut Welttourismusorganisation gucken sich Touris hier vor allem die großen Städte an, wie Berlin, Hamburg oder Köln. Aber auch Veranstaltungen wie das Oktoberfest in München oder Schlösser wie Neuschwanstein sind beliebt.