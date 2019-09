Nach einem Ranking des britischen Wirtschaftsmagazins Economist ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt, gefolgt von Melbourne und Sydney in Australien, Osaka in Japan und Calgary in Kanada. Das Magazin hat 140 Städte verglichen, unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur, Kulturangebote, Gesundheitsversorgung und Umwelt.

Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr auch die Folgen des Klimawandels mit bewertet. Insgesamt befinden sich acht europäische Städte unter den 20 lebenswertesten Metropolen der Welt.

Abgerutscht ist Paris: Nach den teils gewaltsamen Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung kam Frankreichs Hauptstadt nur noch auf Rang 25. Deutliche Verbesserungen gibt es laut Economist in Moskau, Belgrad, Hanoi und Kiew.