Der 32-jährige Rapper hat sich mit der Staatsanwaltschaft geeinigt - was bedeutet, dass seine Bewährungsstrafe aufgehoben wird. Mills Fall war bekannt geworden, weil sich andere Rapper, wie Jay-Z, für ihn eingesetzt hatten. Es geht dabei darum, wie hart das US-amerikanische Justizsystem sein kann. Mill hatte mit Drogen gedealt und Waffen besessen und landete dafür 2009 für mehrere Monate im Gefängnis. Aber in den USA gibt es strenge und lange Bewährungszeiten. Mill war Jahre später in eine Rauferei geraten und mit seinem Mountainbike in der Stadt nur auf dem Hinterrad gefahren. Dafür sollte er dann nochmal ins Gefängnis - und zwar für mehrere Jahre.

Mills Unterstützer hatten die Strafe als extrem unfair und viel zu hart bezeichnet. Sie setzen sich dafür ein, dass niemand mehr wegen Lappalien zu Gefängnisstrafen verurteilt wird. Bürgerrechtsaktivisten sagen, Mills Fall sei außerdem ein Beispiel dafür, dass Schwarze in den USA härter behandelt würden als Weiße.