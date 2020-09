Viele Produkte in Supermärkten haben noch immer Logos, die rassistisch sind. Ein Beispiel: der Reis von Uncle Ben's, auf dem ein schwarzer Mann abgebildet ist.

Doch der Mutterkonzern Mars hat jetzt eine Namensänderung angekündigt: Die Marke soll in Zukunft Ben's Original heißen, ohne das Bild des Schwarzen. Nächstes Jahr sollen die Produkte mit den neuen Etiketten in die Läden kommen. Eine Mitarbeiterin der Chefetage sagte, die Firma habe zugehört und jetzt sei der richtige Zeitpunkt für große Veränderungen in der Gesellschaft. Dazu will sich die US-Firma auch engagieren, etwa mit Förderprogrammen in benachteiligten Vierteln.

Seit den Protesten im Zusammenhang mit der Tötung von George Floyd haben mehrere Firmen ihre Logos geändert. So auch etwa die Quaker Oats, die keine Schwarze mehr auf Pancake-Fertigprodukten abbilden wollen.