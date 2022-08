Hamburg will den Begriff "Rasse" aus seinen Landesgesetzen streichen - der rot-grüne Senat hat dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt.

Über den "Rasse"-Begriff in deutschen Gesetzen wird schon länger diskutiert . Auch im Grundgesetz steht der Begriff in Artikel 3 noch.

Bisher heißt es in einigen Hamburger Gesetzen, dass eine Benachteiligung aufgrund der "Rasse" oder eine "rassische Verfolgung" verboten ist. Stattdessen soll in Zukunft dort von "rassistischer" Diskriminierung oder Verfolgung die Rede sein. Justizsenatorin Anna Gallina begründet die Änderungen damit, dass der "Rasse"-Begriff selbst rassistisch sei. Die Idee, Menschen in Rassen einteilen zu können, sei wissenschaftlich falsch - nur rassistische Ideologien gingen davon aus. Daher sei die Änderung der Formulierungen eine wichtige sprachliche Richtigstellung, sagt die Justizsenatorin.