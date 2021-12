Nicht nur in den Fußballstadien selbst gibt es immer wieder rassistische Vorfälle. Auch im Netz werden Spielerinnen und Spieler beleidigt.

Großbritanniens Innenministerin Priti Patel will das Problem mit Online-Hetze durch Fußballfans in den Griff bekommen. Sie kündigt eine Gesetzesänderung an. Dem Sender Sky Sports zufolge sagte die Ministerin, dass diejenigen, die für rassistische Beschimpfungen im Netz verantwortlich sind, bestraft werden müssen.

Patel will die bestehenden Gesetze so anpassen, dass auch Online-Hetze im Zusammenhang mit Fußball zu Stadionverboten von bis zu zehn Jahren führen kann. Bislang können solche Sperren in England und Wales nur bei Gewalt oder Unruhen bei regulären Spielen verhängt werden - wenn also Fans zum Beispiel gewalttätig geworden oder mit rassistischen Gesängen im Stadion aufgefallen sind.

Großbritanniens Innenministerin reagiert mit der geplanten Gesetzesänderung wohl auch auf Rassismus-Vorfälle nach der EM-Niederlage von England im Finale gegen Italien im Sommer. Kurz danach waren mehrere schwarze Spieler aus Englands Nationalteam im Netz rassistisch beleidigt worden.