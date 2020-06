Die American-Football-Liga will den eigenen Spielern wieder erlauben, vor den Spielen ein Zeichen zu setzen und sich z.B. während der Nationalhymne hinzuknien. NFL-Chef Roger Goodell veröffentlichte eine Videobotschaft, in der er Rassismus und "systematische Unterdrückung schwarzer Menschen" verurteilte. Er wolle mitprotestieren und Teil eines dringend notwendigen Wandels sein: "Wir, die NFL, geben zu, dass es falsch war, nicht schon früher auf die Spieler gehört zu haben und ermutigen alle, sich zu äußern und friedlich zu protestieren."

Das Hinknien während der Hymne hatte 2016 der damalige Quaterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, begonnen. Auch damals war der Anlass, dass unbewaffnete schwarze Menschen bei Polizeieinsätzen getötet worden waren. US-Präsident Donald Trump hatte die Spieler für die Geste später scharf kritisiert und Strafen gefordert. Die NFL verbot den Spielern das Hinknien während der Hymne.



Trump hat sich auch in die aktuelle Diskussion in der NFL eingeschaltet. Er kritisierte einen der besten Spieler der Liga, Quaterback Drew Brees von den New Orleans Saints. Brees ist weiß und hatte vor ein paar Tagen das Hinknien während der Hymne erst abgelehnt, sich nach enttäuschten Reaktionen von Mitspielern aber dafür entschuldigt: "Ich bin an eurer Seite."