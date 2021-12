Dass viele Menschen in Deutschland rassistisch angegriffen und beleidigt werden, berichten wir immer wieder.

Letzte Woche wurden Ergebnisse einer Befragung veröffentlicht, teilgenommen hatten 6000 schwarze Menschen - und von ihnen hatten 90 Prozent Diskriminierungserfahrungen gemacht. Jetzt wollte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wissen: Was passiert eigentlich in und nach solchen Situationen?

Sozialforschende haben dafür mehr als 2500 registrierte Fälle von Diskriminierung betrachtet und resümiert: Oft passiert nichts weiter. Knapp 42 Prozent der Betroffenen gaben an, dass sie eine direkte Konfrontation vermieden hatten. Den Forschenden zufolge ist in vielen Situationen kaum eine Reaktion möglich - weil die oder der Verursacher entweder nicht direkt anwesend seien oder den Betroffenen Gewalt drohe. Knapp ein Viertel meldete eine Diskriminierungserfahrung an die zuständigen Stellen, insbesondere wenn eine sogenannte solidarische dritte Person anwesend war, die in der Situation unterstützt hat oder sie bezeugen konnte.

Die Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle stützt sich auf Angaben von Betroffenen aus dem Jahr 2017 und Workshops im November 2020.