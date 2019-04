Die Schule wurde nach Henry Huntly Haight benannt, der im 19. Jahrhundert Gouverneur von Kalifornien war. Er behauptete bei seiner Antrittsrede im Jahr 1867 offenbar, Asiaten seien eine unterwürfige, minderwertige Rasse. Bei der Rede soll er auch auch Afroamerikaner beleidigt haben.

Von Seiten der Schulbehörde heißt es dazu, solche Ansichten und deshalb auch der Name des Gouverneurs hätten heute keinen Platz an einer Grundschule. Ein neuer Name für die Schule ist auch schon gefunden: Aus Haight wird einfach Love.