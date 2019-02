Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Northam gestand in einer Stellungnahme ein, dass er auf dem Foto zu sehen ist, in einem eindeutig rassistischen Kostüm. Er sagte allerdings nicht, wer von den beiden Männern er ist.Der im 19. Jahrhundert in den USA gegründete Ku-Klux-Klan ermordete bei Überfällen in weißen Roben zahlreiche Afroamerikaner. "Blackfacing", also das Schminken eines weißen Gesichts mit schwarzer Farbe, wurde zuletzt auch außerhalb der USA vielfach als rassistisch kritisiert.

Vertreter von Bürgerrechtsgruppen forderten Northam zum Rücktritt auf, genau wie Politiker der Republikaner und seiner eigenen Partei, der Demokraten. Er ging darauf in seiner Stellungnahme nicht ein.