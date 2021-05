In Spanien gibt es jetzt Briefmarken in verschiedenen Hautfarben. Von ganz hell bis ganz dunkel.

Das hat die spanische Post aber offenbar ganz bewusst so gemacht. Sie schreibt bei Twittter, dass die Briefmarken auf "die Realität von farbigen Minderheiten" aufmerksam machen sollen.

Mit dieser Aktion will die spanische Post auf Rassismus aufmerksam machen, doch die Reaktionen sind überwiegend negativ. Das Problem daran: Die verschiedenen Marken sind unterschiedlich viel wert. Eine helle Marke hat einen Wert von 1 Euro 60 - die dunkelste Marke dagegen nur 70 Cent.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Dass die dunkelsten Marken am wenigsten Wert haben, löst zum Beispiel bei Twitter Kritik aus. Ein User schreibt "Aus Versehen rassistisch". Eine Userin rät der Post, die PR-Beratung zu wechseln.



Die Briefmarkensammlung entstand in Zusammenarbeit mit "SOS racismo". Die Organisation kämpft in Spanien gegen Rassimus.