Die Polizei im US-Bundesstaat Texas hat einen Schwarzen an einem Strick abgeführt. Ein Foto im Netz zeigt, wie Polizisten auf Pferden neben dem Mann her reiten. Einer von ihnen hält ihn am Strick, dazu ist der Schwarze an den Händen gefesselt. Der Mann war wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Mehrere Twitter-Nutzer sprachen von Rassismus. Ihrer Meinung nach wäre ein weißer Verdächtiger nie so von der Polizei behandelt worden. Die Szene weckt aus Sicht von Kritikern Erinnerungen an die Zeit der Sklaverei in den USA.



Die Polizei im Ort Galveston erklärte, die beiden Beamten hätten sich nicht optimal verhalten und bittet um Entschuldigung. Sie hätten auf ein Transportfahrzeug warten sollen. Die Polizei will erst einmal keine Verdächtigen mehr am Strick abführen. So etwas hätten die Beamten aber trainiert.