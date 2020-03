Du riechst so hungrig!

Sagen wir eher selten - bei Ratten ist das total normal. Wanderratten haben zwar keinen so guten Ruf, aber sie sind sehr soziale Tiere. Sie putzen sich gegenseitig und teilen auch ihr Futter. Hungrige Ratten können richtig um Essen betteln - mit bemitleidenswertem Fiepen und mit Gesten. Manche tun aber auch nur so. Und hier kommt der Geruch ins Spiel. Eine Biologin der Uni Potsdam hat das zusammen mit Kollegen in Experimenten untersucht.

Dazu kamen die Tiere in Käfige nebeneinander. Eine Ratte konnte ihrer Nachbarin ein Tablett mit Essen rüberschieben. Dabei wurde sie aber mit Luft angepustet, die eigentlich von anderen Ratten stammte. Die waren mal hungrig, mal satt. Ergebnis: Die Essensausgabe-Ratten waren viel eher bereit, was rauszurücken, wenn sie den Duft einer hungrigen Ratte zu riechen bekamen. Die Forscherin vermutet, dass die Wanderratten anhand des Geruchs feststellen können, ob ihre Artgenossen wirklich Hilfe brauchen oder nur simulieren.