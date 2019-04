Doppelt hält besser - zumindest, wenn man aufhören will zu rauchen.

Forschende der britischen Universität Oxford wollten wissen, welche Mittel dabei am besten helfen. Sie haben Studien zu Nikotin-Pflastern, -Lutschtabletten, -Kaugummis und -Sprays ausgewertet. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass es nicht so sehr darauf ankommt, welches Nikotin-Ersatzmittel zum Einsatz kommt, sondern, wie viel Nikotin da jeweils drin ist und wie es kombiniert wird. Ein Kaugummi wirkt besser, wenn vier Milligramm Nikotin drin sind, ein Pflaster wirkt am besten bei etwa 20 bis 25 Milligramm.

Am besten war die Kombination. Wer Nikotinpflaster benutzte UND noch ein anderes Mittel, bei dem war die Wahrscheinlichkeit 15 bis 36 Prozent höher, auch nach einem halben Jahr noch Nichtraucher zu sein. Die Forschenden haben noch einen Tipp: Wer mit dem Rauchen aufhören will, sollte schon einen Tag vor dem Aufhören ein Nikotinpflaster aufkleben. Dann fällt der Entzug leichter.