E-Zigaretten werden gern schon mal beworben als Mittel, mit dem Rauchen aufzuhören.

Aber Forschende aus den USA haben festgestellt, dass das so wohl nicht stimmt. Sie haben tausende Rauchende über Jahre begleitet und immer wieder zu ihren Gewohnheiten befragt. Sie schreiben in den Fachblättern Plos One und American Journal of Epidemiology, dass die Erfolgsquote zwischen Nutzern und Nicht-Nutzern von E-Zigaretten sich nicht wesentlich unterscheidet.

Von rund 2800 Menschen, die täglich rauchten und aufhören wollten, nutzte jeder Vierte E-Zigaretten. Von den E-Zigaretten-Nutzerinnen und -Nutzern hatten es dann später rund 10 Prozent geschafft, mit dem Rauchen von Zigaretten aufzuhören. Aber auch Menschen, die keine E-Zigaretten nutzten, kamen auf diesen Wert.

Eine zweite Studie bestätigte die Ergebnisse der ersten. Sie zeigte außerdem, dass E-Zigaretten-Nutzer eher weiter nikotinsüchtig blieben, weil auch in E-Zigaretten oft Nikotin enthalten ist.