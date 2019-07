Das Oberlandesgericht München hat eine Klage der Initiative Pro Rauchfrei gegen zwei Edeka-Geschäfte abgewiesen. Sie verdecken die Fotos von Krebsgeschwüren, faulen Zählen und schwarzen Lungen in ihren Automaten an den Kassen - das wollte die Initiative ihnen verbieten lassen. Der Vorsitzende Richter sagte dazu, dass die Klage nicht begründet sei. Die Bilder müssten erst in dem Moment sichtbar sein, wenn eine Kundin oder ein Kunde die Zigarettenschachtel gekauft hat. Pro Rauchfrei will jetzt vor den Bundesgerichtshof ziehen und notfalls auch vor den Europäischen Gerichtshof.

Die EU-Tabakrichtlinie schreibt die abschreckenden Fotos auf Zigarettenpackungen vor. Zusammen mit Warnungen wie "Rauchen ist tödlich" müssen sie mindestens zwei Drittel der Fläche auf der Vorder- und Rückseite bedecken.