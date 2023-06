In Kanada muss in Zukunft auf jeder einzelnen Zigarette eine Gesundheitswarnung stehen.

Die Hinweis-Pflicht soll ab August gelten. Dann müssen auf jeder Zigarette Sätze stehen wie: "Gift in jedem Zug", "Tabakrauch schadet Kindern" oder "Zigaretten lösen Krebs aus". Die Idee ist, dass Raucher so Gesundheitswarnungen praktisch nicht mehr entgehen können. Gestern hatte auch die australische Regierung eine ähnliche Maßnahme angekündigt.

Kanada war erstes Land mit Warn-Bildern

Kanada hatte schon im Jahr 2000 als eines der ersten Länder Warn-Bilder auf Zigarettenschachteln eingeführt. Darauf waren Raucherlungen oder geschädigte Herzen zu sehen. Seitdem ist die Zahl der Rauchenden in Kanada runtergegangen - aktuell auf 13 Prozent.



Zum Vergleich: In Deutschland sind es etwa doppelt so viele. Das Ziel der Regierung in Kanada ist, den Raucheranteil in der Bevölkerung in den nächsten Jahren auf fünf Prozent zu drücken.