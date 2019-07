Menschen, die rauchen, bekommen nicht überall auf der Welt genug Hilfe beim Aufhören. Das Problem gibt es auch in Deutschland, bemängelt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem neuen Welt-Tabakbericht.

Die Organisation kritisiert außerdem, dass in Deutschland Nichtraucher in öffentlichen Räumen noch nicht genug geschützt werden. Außerdem wünscht sie sich, dass es effektivere Kampagnen gegen Rauchen gibt, dass Tabakwerbung stärker eingeschränkt wird und die Tabak-Steuern erhöht werden.



Weltweit rauchen, kauen oder schnupfen laut WHO rund 1,1 Milliarden Menschen Tabak. Die meisten leben in Ländern mit niedrigen bis mittleren Einkommen. Jährlich sterben acht Millionen Menschen durch Tabakkonsum.



Auch vor E-Zigaretten und Tabakerhitzern wird gewarnt. Alle sind laut der WHO gesundheitsschädlich.