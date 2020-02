In wenigen Ländern sind sie so streng wie auf den Philippinen. Jetzt hat Präsident Rodrigo Duterte die Regeln nochmal verschärft: In der Öffentlichkeit ist in Zukunft auch das Rauchen von E-Zigaretten verboten. Erlaubt sind E-Zigaretten nur noch in speziellen Raucherzonen, die entweder unter freiem Himmel oder gut belüftet sind.

In dem Erlass steht auch, dass Unternehmen, die E-Zigaretten und Zusatzprodukte herstellen oder damit handeln in Zukunft eine Lizenz der Drogenbehörde brauchen.

Zigarettenrauchen ist auf den Philippinen schon seit 2017 verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geld- oder sogar Gefängnisstrafe rechnen. Das Ganze ist Teil von Dutertes Anti-Drogen-Kampf. Der sorgt auch für viel Kritik, unter anderem weil Duterte angeordnet hat, Drogenhändler und Abhängige zu erschießen.