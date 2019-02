Aus Sicht des Deutschen Feuerwehrverbands wird von den Behörden nicht genug kontrolliert, ob auch wirklich Rauchmelder in Wohnungen hängen. Der Chef des Verbandes kritisierte: Niemand klingele an Haustüren, um Rauchmelder zu überprüfen. Das müsse sich ändern.

Rauchmelder in Privatwohnungen sind mittlerweile in ganz Deutschland Pflicht - die wurde in den letzten Jahren Bundesland für Bundesland eingeführt. Vorgeschrieben sind Rauchmelder in der Regel in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die ins Freie führen.