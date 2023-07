China hat seine geplante Mondmission konkreter gemacht.

Der Leiter des staatlichen Raumfahrtprogramms sagt, dass es bis 2030 eine bemannte Mondlandung geben soll. Die Astronautinnen und Astronauten sollen auf dem Mond wissenschaftliche Experimente machen und mit Proben wieder zurück zur Erde kommen. In einem weiteren Schritt plant China auch eine permanente Forschungsstation auf dem Mond.

Entwicklung einer neuen Rakete

Laut dem Leiter des Raumfahrtprogramms wird gerade an einer neuen Generation von Raketen gearbeitet. Die soll später mal in der Lage sein, eine Mondlandefähre und ein bemanntes Raumschiff in eine Umlaufbahn um den Mond zu bringen. China hat in den letzten Jahren deutlich mehr Zeit und Geld in seine Raumfahrtprojekte gesteckt. Fachleute werten das als Versuch, um weiter zu den USA und Russland aufzuschließen.